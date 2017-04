Costamare zahlt 10 Cents Dividende aus

Der Containerschiff-Betreiber Costamare (ISIN: MHY1771G1026, NYSE: CMRE) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus.

Das entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 6,45 US-Dollar (Stand: 3. April 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 6,20 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit unverändert 0,40 US-Dollar ausgeschüttet.

Ausbezahlt wird die Dividende am 8. Mai 2017 (Record date: 21. April 2017). Auf Sicht von 12 Monaten liegt die Aktie an der Wall Street mit 15,18 Prozent im Plus. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von 110,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 122,3 Mio. US-Dollar).

Costamare ist 1975 gegründet gegründet worden. Insgesamt werden derzeit 69 Containerschiffe mit einer Frachtkapazität von rund 456.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) betrieben.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

