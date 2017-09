Crealogix zahlt wieder eine Dividende

Der Schweizer Finanzsoftwareanbieter Crealogix (ISIN: CH0011115703) will der Generalversammlung am 30. Oktober 2017 nach zweijähriger Pause wieder eine Ausschüttung in Höhe von 0,50 Franken (ca. 0,44 Euro) pro Aktie vorschlagen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 105,07 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,41 Prozent.

Der Umsatz der Firma aus Zürich stieg im Geschäftsjahr 2016/2017 um 18 Prozent auf 74,9 Mio. Franken. Dies entspricht einem Wachstum von 20 Prozent in lokalen Währungen. Das EBITDA stieg auf 7,3 Mio. Franken gegenüber 3,7 Mio. Franken in der Vorjahresperiode. Die EBITDA-Marge betrug 10 Prozent.

Die Crealogix Gruppe rechnet für 2017/2018 mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einer weiteren Steigerung des EBITDA. Crealogix entwickelt und implementiert Fintech-Lösungen für Banken und Finanzinstitute.

