Credit-Suisse-Präsident geht zuversichtlich in Aktionärstreffen

Zürich (Reuters) - Der Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse sieht sich vor der Generalversammlung am Freitag fest im Sattel.

"Ich gehe aufgrund von verschiedenen Gesprächen mit vielen Aktionären davon aus, dass ich von der Mehrheit getragen werde", sagte er der Zeitschrift "Bilanz" in einem am Mittwoch im Internet veröffentlichten Bericht. Maßgebende Aktionäre würden sich hinter seinen strategischen Kurs bei der Bank stellen. "Ich betrachte meine Aufgabe weiter, die CS als Präsident in die Zukunft zu führen." Rohner und das Top-Management der Bank sehen sich mit einer Revolte von einflussreichen Stimmrechtsberatern konfrontiert, die angesichts des Milliardenverlusts im vergangenen Jahr die Boni kritisieren.