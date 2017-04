Credit Suisse verdient mehr als erwartet

ZÜRICH (dpa-AFX) - Bei der Schweizer Großbank Credit Suisse sind die Geschäfte zum Jahresauftakt dank der guten Lage an den Kapitalmärkten besser als von Experten erwartet gelaufen. Dabei ging es in allen Sparten nach oben. Konzernweit stand unter dem Strich ein Gewinn von 596 Millionen Franken (549 Mio Euro), wie der Deutsche-Bank-Konkurrent (Deutsche Bank) am Mittwoch in Zürich mitteilte. Im Vorjahresquartal war die Bank wie im gesamten Jahr 2016 noch in den roten Zahlen. Die Erträge legten im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 5,5 Milliarden Franken zu. Damit übertraf die Bank die Erwartungen der Experten zum Teil deutlich. Konzernchef Tidjane Thiam, der zuletzt wegen seiner hohen Vergütung stark in der Kritik stand, ist mit dem ersten Quartal sehr zufrieden. Die ersten drei Monate des Jahres seien ein wichtiger Schritt bei der Neuausrichtung der Bank gewesen./zb/stb