CSU-Finanzexperte sieht erheblichen Spielraum für Steuerentlastung

Berlin (Reuters) - Der Ruf nach Steuersenkungen der kommenden Wahlperiode wird immer lauter.

Die zu erwartenden Steuermehreinnahmen in den nächsten vier Jahren seien ein Auftrag an die Politik, die Steuern und Abgaben weiter zu senken, sagte der CSU-Finanzexperte Hans Michelbach am Donnerstag in Berlin. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will am Nachmittag die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung präsentieren. Experten erwarten bis 2021 neue Einnahmerekorde für den Fiskus.

"Die neue Steuerschätzung offenbart erhebliche Spielräume für Steuerentlastungen", sagte Michelbach: "Es ist höchste Zeit für mehr Netto vom Brutto für diejenigen, die für den Wohlstand täglich hart arbeiten und dem Staat Rekordsteuereinnahmen bescheren." In der kommenden Wahlperiode sei eine umfassende Einkommen- und Unternehmensteuerreform nötig, "die die staatliche Gängelung durch Steuern verringert und den Menschen mehr wirtschaftliche Freiheit gewährt." Dazu gehörten die Abschaffung der kalten Progression, die Anhebung der Grenze des Spitzensteuersatzes, die Begradigung des Mittelstandsbauchs im Steuertarif und eine Vereinfachung der Steuergesetzgebung.

Schäuble sieht bisher für Steuerentlastungen einen Spielraum von 15 Milliarden Euro. Mittelstandspolitiker in der Union hatten eine doppelt so hohe Summe ins Spiel gebracht.