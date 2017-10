CSU-Generalsekretär - Wahrheit bei Jamaika-Sondierung kommt noch

Berlin (Reuters) - CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat die Jamaika-Sondierungen vom Montag gelobt, aber mehr Willen zur Einigung bei kritischen Themen wie Klima und Migration gefordert.

"Die Wahrheit liegt in der zweiten Wochenhälfte", sagte Scheuer am Dienstag in Berlin mit Blick auf die Sondierungsrunden am Mittwoch und Donnerstag. Am Donnerstag werden auch die umstrittenen Themen der Klimaschutzziele/Energie sowie die Flüchtlingspolitik erneut aufgerufen, bei denen die Sondierer vergangenen Donnerstag nicht weitergekommen waren. Die Runde der Parteivorsitzenden und Spitzenunterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen am Sonntag habe einen "reinigenden Charakter" gehabt, sagte Scheuer. Deshalb sei die Diskussion am Montag über Zukunftsthemen wie Bildung, Forschung, aber auch einen funktionierenden Rechtsstaat sehr sachlich gewesen. Das sei so "nicht erwartbar" gewesen.

Nun gehe es darum, beim Thema Landwirtschaft und Verbraucherschutz "die richtige Balance" zu finden. Zudem müssten die potenziellen Jamaika-Koalitionäre eine gemeinsame Vorstellung davon finden, wie man gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land schaffen sowie den Wirtschaftsstandort Deutschland bewahren könne. Parallel fänden Gespräche der Berichterstatter Finanzen über den finanziellen Spielraum in der kommenden Legislaturperiode statt, sagte Scheuer, der Berichterstatter der CSU zum Thema Haushalt ist. Endgültige Zahlen lägen dann kommende Woche nach der Steuerschätzung vor. Scheuer sprach von einem "straffen Zeitplan" für die anstehenden Sondierungen, die Mitte November abgeschlossen werden sollen.