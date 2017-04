CTS-Eventim-Chef wirft 5 Prozent der Aktien auf den Markt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef des Ticketvermarkters CTS Eventim verkauft einen Teil seiner Aktien. Die KPS Stiftung des Vorstandsvorsitzenden Klaus-Peter Schulenberg will bis zu 4,8 Millionen CTS-Aktien in einem beschleunigten Bookbuildingverfahren verkaufen, wie das Unternehmen mitteilte. Das entspricht einem 5-Prozent-Anteil an CTS, der an der Börse mit fast 180 Millionen Euro bewertet wird. KPS bzw Schulenberg halten laut der CTS-Webseite bislang gut die Hälfte der Aktien.

CTS begründete den Verkauf damit, dass so das Handelsvolumen der Aktien erhöht werden soll. Außerdem sollen die Erlöse aus dem Verkauf für andere Investments und Aktivitäten der KPS Stiftung eingesetzt werden, Schulenberg will also offenbar sein Vermögen diversifizieren. Der weitere Verkauf von Aktien sei nicht geplant.

April 25, 2017

