CTS Eventim stärkt Veranstaltungsgeschäft mit Übernahme in Italien

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Tickethändler und Veranstalter CTS Eventim baut sein Auslandsgeschäft mit einer Übernahme in Italien aus. Das im MDAX notierte Unternehmen kaufte 51 Prozent des italienischen Konzert- und Eventveranstalters Vertigo. Damit sei der Konzern jetzt in Italien auch im Bereich Live-Unterhaltung aktiv, hieß es in der Mitteilung vom Montag. CTS Eventim besitzt in Italien bereits den Kartenanbieter Ticketone.

Angaben zum Kaufpreis machte das Unternehmen nicht. Die beiden Vertigo-Gründer Andrea und Stefano Pieroni werden das Geschäft weiter führen. Mit der Übernahme ist CTS jetzt im Bereich Live-Veranstaltungen in insgesamt acht europäischen Ländern vertreten. Im Ticket-Handel ist das deutsche Unternehmen insgesamt in 25 Ländern aktiv./zb/tos