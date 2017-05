Daimler kauft sich bei chinesischem Autohändler ein

Frankfurt (Reuters) - Daimler steigt beim weltgrößten Mercedes-Händler Lei Shing Hong (LSH) ein.

Der Stuttgarter Autokonzern wolle dem Unternehmen einen Betrag im unteren dreistelligen Millionenbereich zur Verfügung stellen, sagte Daimler-Finanzvorstand Bodo Uebber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagsausgabe) laut Vorabbericht. Dafür erhalte Daimler einen Anteil von 15 Prozent an LSH.

Das Unternehmen mit Sitz in Hongkong ist unter anderem in China, Südkorea und Vietnam vertreten. In Deutschland betreibt LSH unter dem Namen Stern Auto 18 Standorte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, die Mercedes vor rund zwei Jahren an die Chinesen veräußert hatte. LSH hat zuletzt 120.000 Mercedes-Autos verkauft.

"Uns geht es darum, diese Gruppe in ihrer weiteren Professionalisierung zu fördern", sagte Uebber zum Einstieg bei LSH. Der Vertrieb müsse in den kommenden Jahren neuen Herausforderungen gerecht werden und die Digitalisierung vorangetrieben werden. Die maßgeblichen Kartellbehörden hätten die Freigabe für den Daimler-Einstieg bei LSH erteilt, sagte Uebber. Damit dürfte der Kauf bald vollzogen werden.