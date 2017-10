Daimler sieht keinen starken Rückgang bei Diesel-Restwerten

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Diesel-Krise hinterlässt in der Bilanz des Daimler-Konzerns neben den Kosten für die Software-Upates älterer Modelle bislang keine Spuren. Finanzchef Bodo Uebber sagte in einer Telefonkonferenz, beim Absatz seien absolut gesehen zuletzt mehr Fahrzeuge mit Dieselmotor verkauft worden. Relativ gesehen sei der Anteil jedoch gesunken. Zu den Erfolgen der Diesel-Tauschprämie wollte sich Uebber nicht äußern.

Auch bei den Restwerten für Leasingfahrzeuge stelle Daimler keinen starken Rückgang fest, sagte Uebber. Man beobachte die Verkaufspreise und die Standzeiten natürlich sehr genau, habe aber bisher nicht mit Wertminderungen zu tun, über die Daimler berichten müsse.

Sixt Leasing dagegen verhageln die sinkenden Restwerte von Dieselfahrzeugen bereits die Jahresprognose. Der Leasingspezialist nahm am Donnerstagabend in einer Ad-hoc-Mitteilung die Erwartung eines hoch einstellig wachsenden Vorsteuergewinns zurück und sieht diesen nun um 1,6 Millionen Euro schwächer als im Vorjahr. Als ein Grund wurde eine zusätzliche Risikovorsorge für Restwerte der Leasingfahrzeuge genannt.

Die Restwerte gebrauchter Dieselfahrzeuge sind ein guter Indikator für die Akzeptanz dieser Antriebstechnologie bei Privatkunden. Große Teile der Neufahrzeuge mit Selbstzünder werden als Dienstwagen gefahren. Weil diese Autos häufig geleast sind, liegt das Risiko des Wertverfalls nicht bei den Leasingnehmern.

Händler hatten in einer Umfrage des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) angesichts drohender Fahrverbote für Dieselautos im Spätsommer von einer existenzbedrohenden Situation gesprochen, die in den nächsten zwei Jahren für sie durch Leasingrückläufer entstehen könnten.

Ähnlich wie Daimler hatte sich auch VW Financial Services geäußert. Auf der Automobilausstellung IAA in Frankfurt hieß es auf Nachfrage, die Restwerte seien stabil.

In welchem Maße Daimler-Kunden die Umtauschprämie, die der Konzern für ältere Diesel-Fahrzeuge gewährt, um einen Neuwagen anzuschaffen, wollte Uebber in der Telefonkonferenz nicht sagen. "Es tut sich was", sagte er auf Nachfrage lediglich. Das Programm läuft noch bis zum Jahresende.

