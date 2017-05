Der Elektroautobauer Tesla ist an der Börse 50 Milliarden Dollar wert. Viele Kritiker halten dies angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen dauerhaft Verluste macht, für ziemlich hoch gegriffen. Doch der Chef des Unternehmens, Milliardär Elon Musk , sieht für Tesla noch kräftig Luft nach oben: Sein Unternehmen könnte in zehn Jahren genauso viel wert sein, wie Apple heute, glaubt er. Aktuell wird der iPhone-Hersteller mit 772 Milliarden Dollar bewertet.

Roboter-Software wird den Unterschied machen

Woher er seine Zuversicht nimmt, dafür liefert der ambitionierte Musk auch gleich eine Erklärung mit: Die Roboter-Software sei es, die seinen Konzern in nur einer Dekade an die Spitze der weltweit wertvollsten Unternehmen katapultieren könnte, begründet Musk seine durchaus optimistische Einschätzung.

Tesla sei ein Pionier in Sachen Roboter, Software und Künstliche Intelligenz. "Natürlich könnte ich auch komplett wahnsinnig sein, aber ich sehe einen ganz klaren Weg, wie dieses Ziel erreicht werden kann", so der Manager weiter. Die Schritte, die dazu notwendig seien, scheinen ihm ziemlich offensichtlich. Tesla sei unglaublich gut dahin, eine Maschine zu bauen, die eine Maschine baut, was natürlich eine ungeheure Menge an Software voraussetze. "Es geht nicht nur um einen Haufen Roboter, sondern darum, diese zu programmieren und miteinander interagieren zu lassen." Dies sei übrigens viel komplexer als eine Software im Auto. Andere Hersteller dürften sich sehr schwer tun, dies von Tesla zu kopieren, zeigt sich Musk weiter zuversichtlich.

Tesla steckt in den roten Zahlen

Für viele Beobachter und Experten sind die ehrgeizigen Pläne von Musk noch Zukunftsmusik. Schließlich hat der Autobauer erst kürzlich erneut tiefrote Zahlen gemeldet und einen Verlust ausgewiesen , der die Markterwartungen übertraf. Doch die Hoffnung auf einen Erfolg des Model 3 treibt den Kurs der Tesla-Aktie. Im Sommer soll die Produktion des neuen Hoffnungsträgers anlaufen, mit dem Tesla den Einstieg in den Massenmarkt schaffen will. Noch scheint der Autobauer im Zeitplan zu sein, Musk hat die Produktionstimeline abermals bestätigt.Redaktion finanzen.net