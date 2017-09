SLM Solutions-Aktie schnellt an TecDax-Spitze

Kurz zuvor hatten die Anteilsscheine ihr bisheriges Tageshoch bei 34,94 Euro erreicht. SLM Solutions hat eigenen Angaben zufolge von einem Kunden aus China den größten Einzelauftrag in seiner Geschichte erhalten.

Damit notieren die Aktien wieder auf dem Niveau von Anfang August dieses Jahres. Seinerzeit hatte der Halbjahresbericht des 3D-Druckers Zweifel an den Jahreszielen des Unternehmens gesät. Seit Jahresbeginn gerechnet hinken die Papiere dem TecDax mit einem Plus von lediglich 7,5 Prozent hinterher. Der Technologiewerte-Index hat in diesem Zeitraum um fast 32 Prozent zugelegt.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

