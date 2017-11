Credit Suisse auf Gewinnkurs

€uro am Sonntag

Dank Kostensenkungen und einem guten Vermögensverwaltungsgeschäft verdiente der Konzern im dritten Quartal 2017 deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum.Nach gut der Hälfte des auf drei Jahre angelegten Konzernumbaus sieht sich Credit Suisse -Vorstandschef Tidjane Thiam in seinem Vorhaben bestärkt, vor allem auf Superreiche in Schwellenländern zu setzen.Im Sommerquartal steigerte die zweitgrößte Bank des Landes den Gewinn von 41 Millionen Franken auf 244 Millionen Franken. Thiam schaffte damit erstmals drei Quartale in Folge schwarze Zahlen.