Der Wirbel um das langersehnte iPhone 8 war in den letzten Wochen groß. Immer wieder gab es neue Gerüchte um das Erscheinungsdatum des nächsten Highend-Smartphones von Apple - zuletzt war sogar der November im Gespräch . Nun will der französiche Apple-Blog "Mac4Ever" jedoch Licht ins Dunkel bringen. Aus Kreisen von Mobilfunkbetreibern will der Blog erfahren haben, dass die Keynote - auf der das neue iPhone der Öffentlichkeit vorgestellt wird - in knapp drei Wochen stattfinden wird - am Dienstag, den 12. September. Auch für den Verkaufsstart des iPhone 8 will die Internetseite ein Datum in Erfahrung gebracht haben.

Apple-Keynote mit einer Woche Verspätung - aus guten Gründen

Im letzten Jahr hatte Apple am 7. September das iPhone 7 vorgestellt. Das heißersehnte iPhone 8 würde nun - wenn die Informationen korrekt sind - eine Woche später vorgestellt werden. Es gibt jedoch gute Gründe die dafür sprechen. Zum einen läge der frühere Termin, der 5. oder 6. September, näher am langen Labour-Day-Wochenende, zu dem auch Montag der 4. September zählt. Direkt einen Tag später die Keynote abzuhalten, wenn die Hälfte der USA möglicherweise gerade aus den Feiertagen zurückkehrt, erscheint taktisch unklug.

Ein weiteres wichtiges Indiz, dass die Apple-Keynote nicht ganz unmittelbar ins Haus steht, ist die Tatsache, dass die typischen medialen Hinweise bislang ausgeblieben sind. Keiner der beiden bekannten Tech-Reporter Marc Gurman und John Paczkowski hat ein - in der Vergangenheit auch oft lanciertes - Gerücht über das iPhone 8 vermeldet. Das ist, gemessen an den vergangenen Keynotes, höchst untypisch. Ein neues - und darüber hinaus derart heiß ersehntes - iPhone ohne die üblichen medialen Gerüchte-Manöver vorzustellen, sähe Apple nicht ähnlich.

Darum muss die Apple-Keynote noch im September stattfinden

Auch wenn die Keynote wohl später stattfinden wird als die im vorigen Jahr - allzu viel Zeit kann sich Apple auch nicht lassen. Apples eigener Ausblick auf das Gesamtjahr deutet darauf hin: Um diesen optimistischen Umsatzausblick einhalten zu können, muss Apple das iPhone 8, iPhone 7s und 7s Plus noch im laufenden Quartal ausliefern. Ein umsatzstarkes Verkaufswochenende würde dafür wahrscheinlich bereits ausreichen. In der Vergangenheit wurde Apple an einem solchen Wochenende bis zu 15 Millionen Smartphones los. Als möglicher Verkaufsstart nach der Keynote steht daher nun Freitag, der 22. September hoch im Kurs. Traditionell launcht Apple seine neuen Produkte immer an einem Freitag. Auch "Mac4ever" hat den 22. September nun genannt. Eine Keynote zehn Tage vor dem Verkaufsstart wäre demnach ein gutes Datum. Am 15. September würde dann wahrscheinlich die Vorbestellungsphase beginnen. Dazu passt ein Hinweis, den "giga.de" von einem Leser erhalten haben will. Demnach soll Vodafone ab dem 15. September Vorbestellungen für das iPhone 8 akzeptieren.

iPhone 8: Jeder Tag mehr ist wichtig

Es gibt noch einen weiteren - vielleicht den wichtigsten - Grund, weshalb Apple die Keynote etwas später abhalten wird. Wie "Meedia" aus Zuliefererkreisen erfuhr, ist Apple um jeden weiteren Tag dankbar, um die Produktion bis zum Launch in Gang zu bekommen. Der "Korea Herald" berichtete Anfang der Woche, dass Apple seine Massenproduktion erst Mitte September hochfahren werde. Das bedeutet, Apple befindet sich aktuell in einer Art Dilemma. Einerseits drängt die Zeit für Apple, um die optimistische Umsatzprognose einzuhalten, andererseits braucht Apple jedoch offenbar noch Zeit, um die Produktion anzuschieben. Alles in allem erscheint der 12. September als Keynote-Datum daher wie ein guter Kompromiss.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, istock/winhorse, Kevork Djansezian/Getty Images