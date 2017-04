DAX auf Allzeithoch  wehe, wenn der Markt wieder fällt!?

Im Video erfahren Sie mehr über diese Anlagestrategie, den Auswahlprozess der Dividendenaktien, das Absicherungskonzept und die niedrigen Kosten – ganz einfach erklärt in nur 4 Minuten!

Unbeeindruckt von Trump, Brexit oder Konjunktursorgen stürmt der DAX im neunten Jahr des Bullenmarkts auf ein neues Rekordhoch. Für viele Anleger ein Grund mehr am Aktienmarkt aktiv zu werden. Aber Achtung! Wir befinden uns im achten Bullenjahr und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese langjährige Phase von steigenden Aktienkursen, auch bald mal wieder von einem heftigen Rücksetzer bestimmt werden könnte.

Für die meisten Menschen bedeutet aus diesen Gründen eine Kapitalanlage in Aktien puren Stress. Denn Ideal wäre es, nur in guten Börsenphasen investiert zu sein. Aber das perfekte Timing der Aktienmärkte, also den richtigen Zeitpunkt des Aus- und Wiedereinstiegs zu finden, gelingt nicht einmal den meisten Börsenprofis.

Was also tun?

Die Antwort liefert der ComStage Alpha Dividende Plus ETF.

Der börsennotierte Aktienfonds bietet Anlegern die Möglichkeit, langfristig erfolgreich an den Aktienmärkten Vermögen aufzubauen. Neben Aussichten auf Kursgewinne vereinnahmt er regelmäßig Dividenden und schüttet Erträge aus – sogar zweimal im Jahr. Ein weiteres Plus: Erstmalig in Deutschland bietet ein aktiv gemanagter ETF eine Teilabsicherung des investierten Kapitals gegen Kursverluste an.



Diese Absicherungsstrategie erklären wir Ihnen oben im Video in nur 4 Minuten.

Weitere wissenswerte Informationen zum ETF 750 erhalten Sie hier.

Jetzt mit Absicherung in Dividendenaktien investieren:

WKN Typ Basiswert Merkmale ETF750 ETF ComStage Alpha Dividende Plus ausschüttend; TER: 0,71% p.a

