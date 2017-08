DAX daily für Mittwoch, 30. August 2017

GO

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Hoffen auf iPhone 8 treibt Apple-Aktie auf Rekordhoch -- Warren Buffett wird größter Anteilseigner der Bank of America -- Tesla senkt Preise -- ProSiebenSat.1 im Fokus

Munich Re profitieren von Analystenlob. Bertrandt verdient wegen Zurückhaltung in der Autoindustrie deutlich weniger. Goldpreis steigt in Richtung neues Jahreshoch. RTL steigert Umsatz deutlich und bestätigt Prognose. VW kündigt US-Rückruf von 280.000 Wagen an.