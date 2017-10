DAX daily für Montag, 2. Oktober 2017

GO

Heute im Fokus

DAX fester -- Unabhängigkeitserklärung Kataloniens rückt näher -- Post-Aktie auf Rekordhoch -- Keine oder nur geringe Erstattung für rund 100 000 Air-Berlin-Kunden

EVOTEC-Aktien setzen die Kursrally nach Zwischenstopp fort. Uniper warnt bei Übernahme durch Fortum vor Überschuldung. RTL-Aktie steigt - Aussicht auf stabile Dividende. Zinskosten für Spanien steigen nach Referendum in Katalonien. Hapag-Lloyd handeln erstmals ex Bezugsrechte. VW kommt mit Umrüstung von Dieselfahrzeugen in Deutschland voran.