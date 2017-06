DAX-FLASH: Anleger halten sich vor EZB und britischer Wahl weiter zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax (DAX 30) zeichnet sich am Mittwoch ein Stabilisierungsversuch auf hohem Niveau ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn lediglich 3 Punkte tiefer auf 12 687 Zähler. Am Vortag hatten Unsicherheiten unter anderem wegen der Katar-Krise belastet. Allerdings hatte der Dax erst am Ende der Vorwoche bei 12 878 Punkten einen Rekordstand erreicht.

Da im Wochenverlauf noch eine Reihe potenzieller Risiken auf die Anleger zukämen, hätten sie zunächst einen Teil ihres Geldes vom Tisch genommen, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Neben den britischen Parlamentswahlen warten Investoren auf Aussagen der Europäischen Zentralbank zur Geldpolitik am Donnerstag. Zudem könnte die geplante Anhörung des ehemaligen FBI-Chefs James Comey in den USA für weitere politische Turbulenzen Sorgen.

Hierzulande sind aber erst einmal angesichts der am Vormittag anstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Brennelementesteuer die Energiekonzerne RWE und Eon (EON SE) einen Blick wert. Es wird sich entscheiden, ob die Atomkonzerne ihr Geld womöglich zurückbekommen./mis/ag