DAX-FLASH: Dax dürfte Kurs auf 12 600 Punkte nehmen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei starken Wochen dürfte der Dax (DAX 30) in der Woche vor der Bundestagswahl zunächst an seinen jüngsten Aufwärtstrend anknüpfen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,56 Prozent höher auf 12 589 Punkte. Damit steht der Index erstmals seit Mitte Juli wieder vor dem Sprung über die Marke von 12 600 Punkten. Allein im September hat sich der Dax bereits um fast 4 Prozent erholt.

Neben der Bundestagswahl am kommenden Wochenende steht die Woche im Zeichen der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Spannend ist, ob die Fed auf Kurs für eine weitere Zinserhöhung noch in diesem Jahr bleibt. An den Kapitalmärkten überwogen zuletzt die Zweifel an einer strafferen Geldpolitik . Das birgt Potenzial für heftige Ausschläge an den Finanzmärkten.

Zum Wochenstart geht es zunächst eher ruhig zu. Im Fokus stehen am Vormittag Verbraucherpreise aus der Eurozone sowie am Nachmittag Immobilienmarktdaten aus den USA. Unternehmensseitig stehen eine Reihe von Änderungen in MDAX und SDAX an./mis/das