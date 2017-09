DAX-FLASH: Dax könnte vor EZB-Sitzung aus Abwärtstrend nach oben ausbrechen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax (DAX 30) könnte am Mittwoch der Ausbruch aus einem im Juni begonnenen Abwärtstrend nach oben gelingen. Aus fundamentaler Sicht könne gerade der nach wie vor feste Euro für Aktien sprechen, schrieb Jens Klatt von JFD Brokers in einem Marktkommentar. Dieser gefährde das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent. Das könne den EZB-Präsidenten Mario Draghi auf der Notenbanksitzung am Donnerstag veranlassen, sich beim Thema Reduzierung der Anleihekäufe vorerst noch bedeckt zu halten. Zuletzt stieg der Leitindex um 0,9 Prozent auf 12 233,17 Punkte und somit über eine wichtige technische Marke. Die Chartanalysten von HSBC Trinkaus verorteten die Abwärtstrendlinie des Dax gegenwärtig bei 12 136 Punkten./bek/jha/