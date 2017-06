DAX-FLASH: Politische Unsicherheit in Großbritannien lässt Anleger kalt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt scheinen am Freitag zunächst unbeeindruckt von der gestiegenen politischen Unsicherheit in Großbritannien nach der Wahlschlappe der konservativen Partei: Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) am Morgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,13 Prozent höher auf 12 730 Punkte. Auch am britischen Aktienmarkt zeichneten sich moderate Gewinne ab.

Angesichts der Ungewissheit erscheine die Marktreaktion recht mild, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Die Anleger schienen darauf zu setzen, dass die Konservativen nach dem Mehrheitsverlust der Partei der britischen Premierministerin Theresa May eine Koalition bilden können. Großbritannien steht aber kurz vor Beginn der Verhandlungen über den EU-Austritt eine komplizierte Regierungsbildung bevor. Auch Neuwahlen sind denkbar.

Neben der Wahl in Großbritannien hatten die Anleger auch auf die Anhörung des früheren FBI-Chefs James Comey in den USA am Vortag geachtet. Trotz der politischen Spannungen in dem Land sorgte es hier laut Börsianern für eine gewisse Beruhigung, dass es keinen Eklat gegeben habe./mis/ag