DAX: in Lauerstellung

Der DAX zeigte sich gestern zunächst von seiner freundlichen Seite und stieg bis zum Nachmittag auf ein Tageshoch bei 12.255 Punkten an. Anschließend übernahmen die Bären das Ruder und schickten das Aktienbarometer südwärts. Mit dem Tagesschluss bei 12.181 Punkten blieb noch ein Plus von 7 Punkten übrig.

Der Index verblieb im Tagesverlauf innerhalb der Kursspanne vom Vortag, womit sich ein Inside Day formte. Die kurzfristige Unsicherheit ist aktuell hoch. Um nächste Impulse auf der Oberseite freizusetzen, bedarf es eines Anstiegs über die Widerstandszone bei 12.255-12.270 Punkten. Dann würde ein Vorstoß bis zunächst 12.301 Punkte und eventuell 12.341 Punkte möglich. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Marke würde ein kurz- bis mittelfristiger Boden komplettiert. Das mögliche analytische Aufwärtspotenzial wäre bei 12.677-12.736 Punkten anzusiedeln. Allerdings bestünde vor allem an den Widerstandszonen bei aktuell 12.385-12.393 Punkten und 12.450 Punkten eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen signifikanten Bärenkonter. Solange die Notierung heute unter 12.255-12.270 Punkten bleibt, bleiben die Bären im leichten Vorteil. Nächste wichtige Unterstützungen im Intraday-Handel liegen bei 12.156/12.158 Punkten, 12.141 Punkten und 12.117 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch unter 12.117 Punkte würde einen Test der Zone 12.070-12.080 Punkte auf die Agenda rücken. Darunter würden die auch im Tageschart relevanten Unterstützungen bei 12.021/12.022 Punkten, 11.989 Punkten (steigende 200-Tage-Linie) und 11.935 Punkten aktuell. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Marke per Tagesschluss würde eine signifikante Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes bewirken. Eine Dynamisierung der laufenden Abwärtskorrektur vom Rekordhoch würde in diesem Fall nicht überraschen. Nächste mittelfristige Zielbereiche lauten dann 11.649 Punkte und 11.405-11.524 Punkte.

Nächste Unterstützungen:

12.156/12.158

12.141

12.117

Nächste Widerstände:

12.255-12.270

12.301

12.341

