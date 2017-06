DAX: Patt vor der Auflösung?

Der DAX bewegte sich gestern bei geringer Schwankungsbreite seitwärts. Er pendelte dabei zwischen einem in der ersten Handelsstunde markierten Tief bei 12.622 Punkten und einem in der zweiten Handelsstunde erreichten Hoch bei 12.678 Punkten bei abnehmender Schwankungsbreite hin und her. Das komplette Handelsgeschehen spielte sich nicht nur innerhalb der Vortagesspanne (Inside Day), sondern sogar innerhalb der Spanne der letzten Handelsstunde vom Mittwoch ab.

Ein Volatilitätsanstieg ist für heute sehr wahrscheinlich. Die nachbörslichen Vorgaben von der Wall Street und die vorbörslichen Vorgaben vom asiatischen Handel lassen erwarten, dass im frühen Geschäft ein Ausbruchsversuch über den kurzfristig entscheidenden Widerstandsbereich bei 12.700-12.709 Punkten ansteht. Mit Blick auf den Stundenchart dürfte darüber zunächst ein Vorstoß in die Region 12.739-12.770 Punkte realistisch sein. Innerhalb dieser Zone befindet sich eine Vielzahl an klassischen Widerständen sowie Fibonacci-Zielen. Es bedürfte eines nachhaltigen Anstiegs darüber, um das Rekordhoch bei 12.842 Punkten noch im heutigen Handel erreichbar zu machen. Angesichts der um 14:30 Uhr anstehenden US-Arbeitsmarktdaten darf im Anschluss der Veröffentlichung mit deutlichen Kursausschlägen gerechnet werden. Auf der Unterseite sollte die heute zu erwartende Kurslücke bei 12.671/12.678 Punkten als Support fungieren. Ein bearishes Signal ergäbe sich unter 12.610-12.624 Punkten. Dann lautet das potenzielle nächste Ziel 12.567 Punkte. Darunter würde ein erstes Indiz für eine mögliche Fortsetzung der vom Rekordhoch gestarteten Abwärtskorrektur geschaffen. Bestätigungen dafür entstünden unter 12.530 Punkten und vor allem 12.478-12.498 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

12.671/12.678

12.610-12.624

12.567

Nächste Widerstände:

12.700-12.709

12.739-12.770

12.842

