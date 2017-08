DAX: Range noch intakt

Der DAX zeigte sich am Freitag schwankungsfreudig. In der ersten Handelsstunde rutschte er bis auf ein Tagestief bei 12.133 Punkten, konnte sich jedoch noch in derselben Stunde wieder deutlich über die 12.200-Punkte-Marke und damit in den positiven Bereich erholen. Das Tageshoch sah das Aktienbarometer im Verlauf des Nachmittags bei 12.249 Punkten, bevor eine im späten Geschäft einsetzende Verkaufswelle die Notierung bis auf 12.168 Punkte drückte.

Der Index befindet sich auf Basis des Tagescharts seit dem 24. Juli in einer Handelsspanne zwischen 11.935 und 12.341 Punkten. Der übergeordnete Trend vom im Juni markierten Rekordhoch bei 12.952 Punkten bleibt abwärts gerichtet. Um ein erstes Entspannungssignal zugunsten der Bullen zu erhalten, bedürfte es eines nachhaltigen Anstiegs über 12.341 Punkte. Anschließend müssten noch die Hürden bei aktuell 12.372-12.393 Punkten sowie 12.443/12.452 Punkten per Tagesschluss aus dem Weg geräumt werden. Solange dies nicht gelingt, bleibt die Gefahr für eine bearishe Auflösung der Handelsspanne der letzten Wochen und damit für eine weitere Abwärtswelle in Richtung 11.524/11.649 Punkte erheblich. Mit Blick auf den Intradaychart verfügt der DAX heute über eine Unterstützungszone bei 12.117-12.133 Punkten. Darunter würden die Zonen 12.070-12.080 Punkte, 12.021/12.022 Punkte und 11.997 Punkte (steigende 200-Tage-Linie) als potenzielle Auffangbereiche aktuell.

Nächste Unterstützungen:

12.117-12.133

12.070-12.080

12.021/12.022

Nächste Widerstände:

12.248-12.770

12.301

12.341

Handeln Sie den DAX mit konstantem Hebel:

WKN Typ Basiswert Merkmale CD4H10 Faktor-Long-Zertifikat DAX-Future Hebelfaktor: 6 CD4H1A Faktor-Short-Zertifikat DAX-Future Hebelfaktor: -6

Sie möchten Analysen wie diese jeden Tag vor Börseneröffnung ganz bequem in Ihr E-Mail Postfach bekommen? Jetzt einfach kostenfrei anmelden!

Rechtliche Hinweise: Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise. Bitte beachten Sie zusätzlich den wichtigen Hinweis zu allen abgebildeten Charts und Kursverläufen:

Aktuelle Ausgabe