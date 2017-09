Lufthansa steigen auf höchsten Stand seit mehr als 16 Jahren

Am Nachmittag informiert Air Berlin über den Zwischenstand im Bieterverfahren. Bei den Verhandlungen über die Aufteilung der insolventen Fluggesellschaft soll dem Vernehmen nach der größte Teil an die Lufthansa gehen.

Das Tageshoch von Lufthansa bei 23,44 Euro war gleichzeitig der höchste Stand seit mehr als 16 Jahren. Die Analysten von Bernstein verwiesen zudem auf goßes Wachstumspotenzial in China für die großen Fluggesellschaften. So könnte sich die Kapazität auf den Strecken zwischen China und Europa in den kommenden Jahren verdoppeln. Die Lufthansa und Air France-KLM seien dafür mit ihren Allianzen mit chinesischen Airlines am besten positioniert, schrieb der Anaylst Daniel Roeska.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

