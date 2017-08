De Maizière: Terrorgefahr bleibt auch in Deutschland hoch

BERLIN (AFP)--Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) geht nach den Anschlägen in Spanien auch für Deutschland von einer unverändert hohen Terrorgefahr aus. "Die Sicherheitsbehörden bleiben wachsam", sagte de Maizière im sächsischen Riesa. Allerdings sei auch klar, "dass es einen absoluten Schutz gegen solche Terroranschläge nicht gibt".

Bei den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlägen in Spanien waren am Donnerstag 14 Menschen getötet und mehr als hundert weitere teils schwer verletzt worden. Verbindungen nach Deutschland sind laut de Maizière bislang nicht erkennbar. Bereits am Donnerstag hatte sich der Innenminister entsetzt über die Taten geäußert und dem spanischen Volk seine Solidarität ausgesprochen.

