De Maiziere lobt US-Sicherheitsbehörden

BERLIN (Dow Jones)--Inmitten der internationalen Kritik am Führungsstil von US-Präsident Donald Trump hat Bundesinnenminister Thomas de Maiziere eine Lanze für die amerikanischen Sicherheitsbehörden gebrochen. Für seinen Zuständigkeitsbereich könne er sagen: "Die Zusammenarbeit mit der neuen US-Administration ist hervorragend", erklärte der CDU-Politiker am Montag auf einem Symposium des Verfassungsschutzes in Berlin.

Die transatlantische Zusammenarbeit sei "gerade im Sicherheitsbereich für unser Land von überragender Bedeutung", sagte de Maiziere. Mit den USA werde sich die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich "immer weiter vertiefen und nicht umgekehrt", meinte der Innenminister.

May 29, 2017 07:43 ET (11:43 GMT)

