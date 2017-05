De Maiziere - Schleierfahndung kein Ersatz für Grenzkontrollen

Brüssel (Reuters) - Bundesinnenminister Thomas de Maiziere steht dem Vorschlag der EU-Kommission skeptisch gegenüber, noch in diesem Jahr die Grenzkontrollen durch verstärkte Polizeimaßnahmen zu ersetzen.

"Die Schleierfahndung ist kein Ersatz für Grenzkontrollen", sagte de Maiziere am Donnerstag. Zuvor billigten die EU-Staaten den Vorschlag der Brüsseler Behörde, die Kontrollen an mehreren Grenzen im Schengen-Raum um weitere sechs Monate zu verlängern. Die Kommission hatte ihren Plan mit der Anregung verknüpft, dass die Mitgliedsländer künftig mehr auf Polizeikontrollen setzen sollten.

"Wir alle streben perspektivisch wieder einen Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen an", sagte de Maiziere. "Aber so bitter es auch ist: An dem Punkt sind wir noch nicht." Man könne erst dann zu kontrollfreien Reisen im Schengen-Raum zurückkehren, wenn es die Gesamtlage zulasse. Die Schleierfahndung sei trotzdem ein bewährtes Instrument, das in allen EU-Mitgliedsstaaten und den Bundesländern verstärkt eingesetzt werden sollte.

Das Bundesinnenministerium hatte bereits vorige Woche erklärt, noch sei nicht absehbar, ob in sechs Monaten auf Kontrollen an der deutschen Grenze verzichtet werden könne. Deutschland hat die Maßnahmen infolge der Flüchtlingskrise an der Grenze zu Österreich im September 2015 eingeführt. Mittlerweile begründet die Bundesregierung die Maßnahmen mit der Gefahr von Anschlägen.