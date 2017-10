Deltic Timber hält Dividende konstant

Der Rohstoffkonzern Deltic Timber Corporation (ISIN: US2478501008, NYSE: DEL) wird seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,10 US-Dollar ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,40 US-Dollar ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 91,93 US-Dollar bei 0,44 Prozent (Stand: 6. Oktober 2017).

Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 18. Dezember 2017 (Record date: 4. Dezember 2017). Der Rohstoffkonzern ist im Jahr 1907 in El Dorado, Arkansas, gegründet worden und hat sich auf Forstmanagement spezialisiert. Das Unternehmen besitzt u.a. zwei Sägewerke sowie ein Faserplattenwerk und ist vorrangig in den Bundesstaaten Arkansas und Nord-Louisiana tätig. Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 19,28 Prozent im Plus (Stand: 6. Oktober 2017).

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 55,35 Mio. US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 2,7 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de