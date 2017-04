Deutlich mehr Geldwäsche-Fälle beschäftigen Schweizer Aufseher

Zürich (Reuters) - Zahlreiche internationale Korruptionsfälle haben die Schweizer Finanzmarktaufseher im vergangenen Jahr auf Trab gehalten.

Die Aufsichtsbehörde Finma bearbeitete insgesamt 22 Fälle, in denen sie einer Verletzung der Geldwäschereibestimmungen nachging, wie sie am Dienstag anlässlich ihrer Jahrespressekonferenz mitteilte. Im Jahr davor waren es neun Fälle. Grund dafür sind einige Affären, in deren Sog auch Schweizer Banken geraten waren: In den Skandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB etwa waren unter anderen die UBS die Privatbank BSI, die Falcon Private Bank und die Privatbank Coutts involviert. Darüber hinaus sind Schweizer Banken in den Korruptionsfall um den brasilianischen Energiekonzern Petrobras verstrickt.