Deutlicher Kursgewinn beim Bitcoin

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Digitalwährung Bitcoin hat am Donnerstag stark an Wert gewonnen. Die Aussicht, dass Handelsplattformen in China wieder den Zugriff auf Bitcoin-Konten ermöglichen könnten, habe dem Kurs Auftrieb verliehen, hieß es von Marktbeobachtern. Gegen Mittag stieg der Kurs des Bitcoin nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg in der Spitze auf über 2450 US-Dollar. Seit dem frühen Morgen ist das ein Kursgewinn von mehr als sieben Prozent.

Die Kursgewinne beim Bitcoin erfolgten, nachdem die chinesischen Handelsplattformen BTCC und OKCoin wieder den Zugriff auf Bitcoin-Konten ermöglichen wollen. Derzeit werde die Funktion der Abhebung getestet, sagte der BTCC-Chef, Bobby Lee. Ein Sprecher von OKCoin äußerte sich ähnlich.

Die Digitalwährung ist in China beliebt. Mit dem Bitcoin können staatliche Kapitalverkehrskontrollen umgangen werden. Zuletzt hatten aber führende chinesische Handelsplattformen den Zugriff auf Bitcoin-Konten gesperrt.

Bitcoins sind ein digitales Zahlungsmittel, das es seit 2009 gibt. Ursprünglich sollte damit ein Geldsystem ermöglicht werden, das unabhängig von staatlicher Kontrolle und Banken funktioniert sowie Transaktionen beschleunigt und Kosten minimiert. In der vergangenen Woche war der Kurs des Bitcoin zeitweise auf den Rekordwert von 2798 gestiegen, bevor starke Gewinnmitnahmen einsetzten.

Die Bundesbank warnt vor der Digitalwährung. Der Bitcoin sei "ein Spekulationsobjekt", dessen Wert sich rapide verändere, lautet die Einschätzung von Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele./jkr/tos/stb