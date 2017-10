Frühling im Konjunkturherbst

Die jeweils erste Zahl stammt vom März 2016, also vor Brexit und Trump, die zweite Zahl ist unsere aktuelle Prognose. Warum erwähne ich das? Weil es zwei wichtige Themen aufgreift, die uns derzeit beschäftigen: das Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft sowie die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums. Fangen wir mit der Eurozone an, die deutlich schneller wächst als erwartet. Trotz des starken Abschneidens populistischer Parteien bei der Bundestagswahl und trotz der Eskalation in Katalonien steht die EU heute politisch stabiler da, als noch Anfang 2017 zu befürchten war. Die Unternehmen sind zuversichtlich und das Verbrauchervertrauen ist auf dem höchsten Stand seit 2001. Anders in Großbritannien. Dort werden die Konsumenten seit Mitte 2015 skeptischer. Beim Wirtschaftswachstum ist das Land mittlerweile auf den letzten Platz der G7-Staaten gerutscht. Das zeigt, dass sich Politik eben doch auf Wirtschaft und Börsen auswirken kann. Seit dem Referendum hinkt der deutlich heimatlastigere FTSE 250 dem Euro Stoxx währungsbereinigt deutlich hinterher.

Und die USA? Hier haben wir die 2017er Prognose leicht von 2,0 auf 2,2 Prozent erhöht. Das hat mit Politik wenig zu tun, Trump-Euphorie und -Enttäuschung dürften sich die Waage halten. Zumindest beim Thema Deregulierung scheint die US-Wirtschaft von der neuen Administration zu profitieren. In welchem Maße sie sich darüber hinaus über Steuergeschenke freuen können wird, ist noch unklar. Wir haben unsere Erwartungen bereits deutlich reduziert. Allerdings hängen vom Umfang des Steuerpakets auch die Inflations-, Zins- und Devisenerwartungen ab.

Bei allen politischen Unwägbarkeiten bleibt festzuhalten: Die Weltwirtschaft hat sich überraschend gut entwickelt. Wir haben jüngst unsere 2017er Wachstumsprognose von 3,5 auf 3,7 Prozent erhöht. Der aktuelle Konjunkturherbst bekommt somit seinen zweiten Frühling. Dies dürfte im kommenden Jahr die Märkte weiter stützen, auch in Hinblick auf von uns erwartete moderate Inflationszahlen und vorsichtige Zentralbanken.

" Wirtschaftlich hat sich die Welt 2017 besser als gedacht entwickelt. Das politische Resümee fällt gemischter aus. Das liegt auch an den USA, die die Steuerreform noch schuldig sind."

Stefan Kreuzkamp, Chief Investment Officer

Wichtige Begriffe erläutern wir in unserem Glossar. Zukunftsgerichtete Erklärungen und Prognosen beinhalten wesentliche Elemente subjektiver Beurteilungen und Analysen sowie deren Veränderungen und/oder die Berücksichtigung verschiedener, zusätzlicher Faktoren, die eine materielle Auswirkung auf die genannten Ergebnisse haben und sich als falsch herausstellen könnten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Deutsche Asset Management Investment GmbH; Stand: 24.10.2017

Mit rund 739 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand 31. März 2016) gehört die Deutsche Asset Management zu der Gruppe der weltweit führenden Vermögensverwalter. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen.

Erstklassige Produkte, intelligentere Lösungen

Unser Produkt- und Lösungsangebot eröffnet einen flexiblen Zugang zu einem großen Spektrum an Investmentmöglichkeiten über alle Anlageklassen hinweg - von Fondslösungen bis hin zu maßgeschneiderten Kundenportfolios. Dazu gehören aktiv und passiv gemanagte Investmentfonds, institutionelle Mandate und strukturierte Finanzprodukte, wie zum Beispiel ETFs und Zertifikate. Unsere Berater und Investment-Experten eint der Anspruch, im Anlagemanagement Lösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Kunden sowie auf seine individuellen Wünsche hinsichtlich Risiko, Ertrag und Liquidität zugeschnitten sind.

Chief Investment Office

Im Chief Investment Office der Deutschen Asset Management werden unsere Prognosen für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte erarbeitet. Unsere breitgefächerte Marktexpertise wird unter der Leitung von CIO Stefan Kreuzkamp zusammengeführt. So setzen wir unsere Investmentexpertise effizient und zum Vorteil der Kunden ein. Die koordinierte Analyse der Entwicklungen in verschiedenen Regionen und Marktsegmenten ermöglicht uns, einen umfassenden und ganzheitlichen Investmentansatz zu entwickeln und alle relevanten Parameter bei unseren Anlageentscheidungen zu berücksichtigen. Alle Investmentaktivitäten stützen sich auf unser hochklassiges hauseigenes Research, unsere disziplinierten Investmentansätze und unser konsequentes Risikomanagement.

Stand: 20.04.2016



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.