Deutsche Bank lädt zur Hauptversammlung und will 0,19 Euro Dividende ausschütten

Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008) will der Hauptversammlung am Donnerstag in Frankfurt am Main eine Dividende von insgesamt 0,19 Euro je Aktie vorschlagen. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 16,95 Euro bei 1,12 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 23. Mai 2017.

Deutschlands größter Bankkonzern plant, auch für das Jahr 2017 wenigstens eine Mindestdividende von 0,11 Euro je Aktie vorzuschlagen und strebt ab dem Geschäftsjahr 2018 eine wettbewerbsfähige Ausschüttungsquote an. Im Mai 2009 wurde die Dividende aufgrund der Finanzkrise nach 4,50 Euro im Vorjahr auf 0,50 Euro gekürzt. 2010 erfolgte eine Anhebung der Ausschüttung auf 0,75 Euro. Von 2011 bis 2015 wurden ebenfalls 0,75 Euro bezahlt.

Deutsche Bank-Chef John Cryan zeigte sich zufrieden mit dem Start ins Jahr 2017. Der Gewinn vor Steuern betrug 878 Millionen Euro und war 52 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Der Gewinn nach Steuern betrug 575 Millionen Euro und war 143 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Von den insgesamt vorgesehenen 188 Filial-Schließungen in Deutschland waren zum Zeitpunkt der Vorlage der Quartalszahlen 130 geschlossen

Um ihre Strukturen zu vereinfachen, will sich die Deutsche Bank künftig auf drei Geschäftsbereiche konzentrieren. Neben dem Privat- und Firmenkundengeschäft will sich die Deutsche Bank als Unternehmens- und Investmentbank positionieren und als dritte Säule den Fokus auf Vermögensverwaltung (Asset Management) legen.

