Deutsche Bank schließt Kapitalerhöhung ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat die Aktien aus ihrer Kapitalerhöhung am Markt untergebracht. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurden 98,9 Prozent der Bezgusrechte ausgeübt. Die nicht-bezogenen Aktien werden am Markt verkauft. Der Bruttoemissionserlös betrug wie geplant 8,0 Milliarden Euro. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien hat sich mit der Maßnahme um 687,5 Millionen auf 2,07 Milliarden erhöht.

Die Deutsche Bank hatte die Kapitalmaßnahme zusammen mit einer strategischen Kurskorrektur Anfang März angekündigt. Die neuen Stücke wurden zu einem Preis von 11,65 Euro pro Stück an den Markt gebracht, was einem Abschlag von gut 30 Prozent auf den damaligen Kurs betrug.

Die Deutsche Bank habe den Zeichnern "also einen sehr hohen Discount einräumen" müssen, hatte ein Händler gesagt. Es sei zu vermuten, dass die Bank zuvor mit den Konsortialhäusern "bei den Investoren das Terrain sondiert hat. Ein höherer Ausgabepreis war offensichtlich nicht drin." Die Kapitalerhöhung war von einem Konsortium aus 30 Banken garantiert worden.

Am Freitag ist die Aktie mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 15,75 Euro stärkster Wert im DAX.

Die Kapitalerhöhung wurde durchgeführt, um das schwache Kapitalpolster der Deutschen Bank zu stärken. Die harte Kernkapitalquote beträgt per Ende 2016 pro forma 14,1 Prozent statt der 11,8 Prozent, die die Bank berichtet hatte. Mittelfristig strebt die Deutsche Bank eine Quote von "deutlich über" 13 Prozent an.

