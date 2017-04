Angesichts des Wahlausgangs in der Türkei, der geopolitischen Krisen in Syrien und Nordkorea sowie der Unsicherheit im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahlen sollte man sich nicht wundern, dass der deutsche Leitindex in der vergangenen Handelswoche keinen Aufwärtsdrang verspürt hat. Auch der starke Euro dürfte für die Zurückhaltung der Börsianer und den temporären Rutsch unter die Marke von 12.000 Zähler verantwortlich gewesen sein. Angesichts dieser Gemengelage kann man dem deutschen Aktienmarkt fast schon relative Stärke attestieren.In der abgelaufenen Handelswoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Donnerstag) und Wochenhoch (Dienstag) in einer Bandbreite von 221 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 8 zu 22 eindeutig negativ aus. Die kräftigsten Wochengewinne waren bei den Aktien von Volkswagen (+6,8 Prozent), Lufthansa (+5,9 Prozent) und Commerzbank (+3,6 Prozent) registriert worden. Kräftig bergab ging es hingen mit ProSiebenSat.1 (-4,4 Prozent), RWE (-4,2 Prozent) und Vonovia (-3,0 Prozent).

VW mit positiven Zahlen

Ein überraschend guter Quartalsgewinn hat die Vorzugsaktien von Volkswagen ein dickes Wochenplus beschert. Damit übertraf der Autokonzern die Erwartungen der meisten Analysten. Konzernangaben zufolge betrug das operative Ergebnis im ersten Quartal rund 4,4 Milliarden Euro. Triebfeder der ausgesprochen positiven Entwicklung sei der Absatzmarkt in China gewesen. Beim operativen Ergebnis des Gesamtjahres 2017 rechnet der Autobauer weiter mit einer operativen Rendite zwischen 6,0 und 7,0 Prozent. Der vollständige Zwischenbericht steht am 3. Mai zur Bekanntgabe an. Diverse Heraufstufungen durch Analysten haben das Kaufinteresse der Anleger zusätzlich verstärkt und den Diesel-Skandal in den Hintergrund treten lassen.

Bildquellen: Wolfgang Kriegbaum, Deutsche Börse , PhotoSTS / Shutterstock.com