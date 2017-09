DAX-Bilanz: Commerzbank-Aktie im Höhenflug

Nach einer rasanten ersten Wochenhälfte ging deutschen Blue Chips aber erst einmal der Atem aus. Erleichtert zeigten sich die Börsianer, dass in den USA die ganz große Katastrophe ausgeblieben ist. Hurrikan "Irma" schwächte sich schneller als erwartet ab und verschonte die besonders bevölkerungsreichen Regionen Floridas. In den USA gelang dem Dow Jones und dem S&P 500 im Zuge der Erleichterungsrally sogar ein neues Rekordhoch.In der abgelaufenen Handelswoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Montag) und Wochenhoch (Mittwoch) in einer Spanne von 185 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 24 zu 6 ausgesprochen positiv aus. Besonders kräftige Wochenverluste mussten allerdings die Titel von RWE (-5,4 Prozent) und E.ON (-4,4 Prozent) hinnehmen. Am stärksten bergauf ging es indes mit den Aktien von Commerzbank (+5,1 Prozent), Continental (+4,0 Prozent) und Siemens (+3,6 Prozent).

Gewinnmitnahmen bei DAX-Versorgern

Vom gestiegenen Risikoappetit der Börsianer haben unter anderem Finanzwerte überdurchschnittlich profitiert. Doch die höchsten Wochenzuwächse verbuchten nicht Versicherungswerte wie Allianz oder Munich Re, sondern vor allem die Commerzbank. Der Anstieg der Anleiherenditen lässt das Geschäftsmodell der Finanzinstitute wieder etwas besser aussehen als in den Wochen zuvor. Dass ein Investment in den Bankensektor mit einem erheblichen Risiko behaftet ist, sollte allerdings jedem Anleger bewusst sein. Aus charttechnischer Sicht kann man der Commerzbank seit 12 Monaten einen intakten Aufwärtstrend attestieren. Vor einem Jahr gelang der DAX-Bank mit dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend und dem Überwinden der 200-Tage-Linie ein klares Trendwechselsignal.



Bei RWE und E.ON haben im Wochenverlauf erfolgte Herabstufungen durch Analysten Gewinnmitnahmen verursacht. Sowohl die Privatbank Berenberg Bank als auch die französische Investmentbank Société Générale stuften den Versorgertitel nach der starken Performance der vergangenen Monate von "Buy" auf "Hold" herab.

