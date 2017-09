DAX-Bilanz: Commerzbank hui, Deutsche Börse pfui

Bis zur Wochenmitte verhinderte die Unsicherheit über den Tenor der Fed-Statements nennenswerte Kursbewegungen am deutschen Aktienmarkt. Danach bremsten die eskalierende Nordkorea-Krise und der starke Euro die Kauflust der Börsianer. Von der Aussicht auf steigende Zinsen profitierten jedoch europäische Bankwerte. Ihr Geschäftsmodell funktioniert nämlich in extremen Niedrigzinsphasen mehr schlecht als recht.In der abgelaufenen Handelswoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Mittwoch) und Wochenhoch (Freitag) in einer ausgesprochen engen Handelsspanne von 128 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 20 zu 10 recht positiv aus. Am stärksten bergab ging es mit den Aktien von Deutsche Börse (-3,5 Prozent), thyssenkrupp (-3,2 Prozent) und Fresenius (-3,1 Prozent). Die höchsten Wochengewinn verbuchten die Titel von Commerzbank (+5,1 Prozent), HeidelbergCement (+3,4 Prozent) und Deutsche Telekom (+3,1 Prozent).

Heiße Spekulationen im Bankensektor

Zunächst profitierten die beiden DAX-Banken Commerzbank und Deutsche Bank von der Aussicht auf schneller als bislang erwartet steigende Zinsen. Neben dem Fed-Entscheid vom Mittwoch waren nach Spekulationen um eine mögliche Großfusion in der Branche aber vor allem die Commerzbank-Aktien stark gefragt. Medienberichten zufolge favorisiert die Bundesregierung eine Fusion der Commerzbank mit der französischen BNP Paribas.



Die Papiere der Deutschen Börse litten hingegen unter diversen Negativnachrichten. So haben zum Beispiel Analysten der französischen Exane BNP Paribas vor zu hohen Erwartungen an die Geschäftsentwicklung gewarnt und ihr Kursziel von 96 auf 91 Euro nach unten revidiert. Außerdem drückte die Insideraffäre um Konzernchef Carsten Kengeter weiterhin auf die Stimmung der Börsianer.

