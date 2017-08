Das internationale Notenbankertreffen in Jackson Hole (Wyoming), welches am heutigen Samstag enden wird, lähmte den Handel an den wichtigsten internationalen Aktienmärkten. Vor den Reden von Fed-Chefin Janet Yellen und EZB-Präsident Maria Draghi hielt sich der Risikoappetit der Investoren in Grenzen. In der ersten Wochenhälfte drückten zudem das politische Chaos in den USA und die Nordkorea-Krise auf die Stimmung der Börsianer. In der zweiten Wochenhälfte beruhigten sich die Gemüter und der Dax dann wieder und wechselte in einen leichten Erholungsmodus.In der abgelaufenen Handelswoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Montag) und Wochenhoch (Mittwoch) in einer Spanne von 248 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 10 zu 20 relativ negativ aus. Am steilsten nach unten ging es mit den Aktien von ProSiebenSat.1 (-3,9 Prozent), thyssenkrupp (-3,5 Prozent) und Commerzbank (-2,9 Prozent). Die höchsten Wochengewinne erzielten die Titel von Fresenius (+3,5 Prozent), Daimler (+3,1 Prozent) und RWE (+2,1 Prozent).

Markanter Rebound bei Daimler

Daimler-Aktien profitierten von Medienberichten über eine Konkretisierung der Umbaupläne für den Konzern. Geplant sei eine Dreiteilung in Mercedes-Benz (inkl. Lieferwagen), Lkw (inkl. Busse) sowie Finanzdienstleistungen, wo auch die Mobilitätsangebote integriert werden könnten. Bereits im Juli hatte der Autobauer angekündigt, eine Aufstellung in rechtlich selbstständige Geschäftsbereiche zu prüfen. Damals wie heute reagierten die Börsianer ausgesprochen positiv auf die Pläne.



Bei dem Medienunternehmen ProSiebenSat.1 drückte hingegen die drastisch reduzierte Jahresprognose der britischen Werbeagentur WPP auf die Stimmung der Investoren. Für leichte Entspannung sorgte dann vor dem Wochenende die Meldung, dass das Management eine Abspaltung mit anschließendem Börsengang des Digitalgeschäfts prüfe. Das Geschäftsfeld Digital Commerce umfasst beispielsweise das Vergleichsportal Verivox sowie die Partnervermittlung Parship.

