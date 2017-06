Bedingt durch die Feiertage in China, Großbritannien und in den USA (Montag) und im Vorfeld der Pfingstfeiertage in Europa verlief der Handel bei dünnen Umsätzen zunächst relativ impulsarm. Der am Donnerstag von Donald Trump verkündete Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen wirkte sich an den internationalen Börsen sogar tendenziell positiv aus. Ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarkt beendete dann am Freitagnachmittag allerdings die Partylaune unter den Börsianern. Statt eines prognostizierten Rückgangs von 211.000 auf 185.000 neu geschaffene Stellen, fiel der tatsächliche Wert mit 138.000 erheblich geringer aus.In der abgelaufenen Handelswoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Dienstag) und Wochenhoch (Freitag) in einer Bandbreite von 311 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 24 zu 6 extrem positiv aus. Am kräftigsten ging es mit den Aktien von Bayer (+4,2 Prozent), Lufthansa (+4,0 Prozent) und E.ON (+3,9 Prozent) bergauf. Die heftigsten Wochenverluste mussten die Titel von Deutscher Bank (-5,5 Prozent), Deutsche Telekom (-3,0 Prozent) und thyssenkrupp (-2,2 Prozent) hinnehmen.

Lufthansa knapp unter Dreijahreshoch

In der abgelaufenen Handelswoche befand sich die Aktie der Lufthansa ganz klar im Höhenflug. Für Rückenwind sorgten vor allem positive Analystenstudien. So hat zum Beispiel die französische Société Générale ihr Kursziel für Lufthansa von 17,50 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am gestrigen Freitag gab es noch ein weiteres positives Update zu vermelden: Die britische Investmentbank HSBC stufte nämlich Lufthansa von "Hold" auf "Buy" herauf und erhöhte zudem das Kursziel von 17 auf 20 Euro. Dies hat den DAX-Wert auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren klettern lassen.



Negative Schlagzeilen "produzierte" hingegen wieder einmal die Deutsche Bank. So verhängte die US-Notenbank Fed wegen "unsicheren und unzuverlässigen" Praktiken zur Geldwäschebekämpfung gegen den deutschen Branchenprimus eine Geldstrafe von 41 Millionen US-Dollar. Grund: In den USA war es versäumt worden, ein effektives Anti-Geldwäsche-Programm einzurichten. In den Untersuchungen zur Russland-Affäre rund um US-Präsident Donald Trump geriet die Deutsche Bank ebenfalls ins Zwielicht. Abgeordnete der oppositionellen Demokraten forderten das Finanzinstitut vor wenigen Tagen auf, seine Geschäftsbeziehungen zu dem Immobilienmilliardär offenzulegen und mögliche Informationen über dessen Verbindungen nach Russland zu übermitteln. Trump soll der Deutschen Bank insgesamt 340 Millionen Dollar schulden.

