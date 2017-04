Deutsche Börse plant Aktienrückkauf

Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055) plant im zweiten Halbjahr 2017 ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von rund 200 Mio. Euro, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Gleichzeitig wurden die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2017 veröffentlicht.

Das Unternehmen erzielte Nettoerlöse in Höhe von 623,4 Mio. Euro, was einem Anstieg von 2 Prozent gegenüber denen des Vorjahres entspricht. Der bereinigte Periodenüberschuss lag bei 232,2 Mio. Euro und damit um 5 Prozent über demjenigen des Vorjahres. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie, bereinigt um Sondereffekte, betrug 1,24 Euro nach 1,18 Euro im letzten Jahr. Die Aktie der Deutsche Börse AG legte am Donnerstag rund 3 Prozent zu und stieg auf den höchsten Stand Juni 2008.

Deutschlands größter Börsenbetreiber wird die Dividende um 4,4 Prozent auf 2,35 Euro (Vorjahr: 2,25 Euro) anheben. Beim aktuellen Kursniveau von 90,91 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,58 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 17. Mai 2017 in Frankfurt statt.

Vor wenigen Wochen platze der Zusammenschluss der Deutschen Börse und der London Stock Exchange (LSE), da die EU-Kommission die Fusion aufgrund der Dominanz im Clearing-Geschäft untersagte.

Redaktion MyDividends.de

-Anzeige-