Deutsche Hotellerie ist dank Reiselaune zuversichtlich

Berlin (Reuters) - Die deutschen Hoteliers blicken optimistisch ins neue Jahr.

Die Branche peilt für 2017 einen Anstieg der Übernachtungen von rund zwei Prozent an, wie der Verband IHA am Mittwoch mitteilte. "Die Hotellerie profitiert von der robusten Konjunktur und Konsumfreude im Land sowie vom anhaltenden Boom des Deutschlandtourismus", sagte IHA-Chef Otto Lindner in Berlin. Der Umsatz dürfte nominal um rund vier Prozent klettern und damit ähnlich stark wie im Vorjahr mit 4,1 Prozent.

Dank der guten Nachfrage habe sich die durchschnittliche Zimmerauslastung 2016 leicht auf 71 Prozent verbessert, sagte Lindner. Bei den Netto-Zimmerpreisen (ohne Frühstück, ohne Mehrwertsteuer) konnten die Betriebe eine Erhöhung um 3,5 Prozent auf 93 Euro durchsetzen. Die Preise liegen damit laut IHA nur noch minimal unter dem europäischen Schnitt von 94 Euro.

Die Branche kritisierte "kommunale Bettensteuern" in einigen Städten. Zudem spürt sie harten Gegenwind im Wettbewerb mit Buchungsportalen wie "Booking.com" und Anbietern wie dem Privatwohnungs-Vermittler Airbnb.