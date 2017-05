Industrie erhält mehr Aufträge - Vor allem aus Euro-Zone

Berlin (Reuters) - Die deutsche Industrie hat im März dank einer lebhaften Auslandsnachfrage erneut mehr Aufträge an Land gezogen.

Die Betriebe sammelten 1,0 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Wachstum in dieser Höhe gerechnet, nach einem Anstieg von 3,5 Prozent im Februar. Zwei positive Monate in Folge gab es zuletzt vor anderthalb Jahren. "Die Industrie gewinnt weiter an Stärke", sagte die Konjunkturexpertin des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Sophia Krietenbrink.

Die Aufträge aus dem Inland fielen im März nach einem sehr starken Anstieg im Vormonat diesmal um 3,8 Prozent. Dagegen nahmen die Bestellungen aus dem Ausland um 4,8 Prozent zu. Besonders kräftig wuchs die Nachfrage aus der Euro-Zone: Sie kletterte um 6,8 Prozent, die aus dem Rest der Welt um 3,5 Prozent. "Die deutsche Wirtschaft hält Kurs", sagte UniCredit-Ökonom Andreas Rees. Es sehe insgesamt "robust und nachhaltig aus". Ein Grund dafür ist die Belebung in der Euro-Zone: Sie wuchs im ersten Quartal mehr als doppelt so schnell wie die weltgrößte Volkswirtschaft USA. Fast 37 Prozent der deutschen Warenexporte landen in den Ländern der Währungsgemeinschaft.

Die Nachfrage nach Investitionsgütern wie Maschinen erhöhte sich im März um 3,7 Prozent, die nach Konsumgütern um 5,5 Prozent. Dagegen schrumpften die Aufträge für Vorleistungen wie Chemikalien um 3,8 Prozent.