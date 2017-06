Deutsche Politiker kritisieren Griechenland-Einigung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Freigabe neuer Kreditmittel über 8,5 Milliarden Euro für Griechenland durch die Euro-Gruppe ist in Teilen der deutschen Politik auf Kritik gestoßen. Diese kam auch aus der Regierungskoalition von Union und SPD.

Der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten kritisierte, die Freigabe sei nicht mehr vom aktuellen Mandat des Bundestags gedeckt. Da der Internationale Währungsfonds (IWF) sich nur symbolisch an der am Donnerstag getroffenen Vereinbarung beteilige, sei "die Geschäftsgrundlage entfallen", sagte von Stetten im Deutschlandfunk nach dessen Angaben.

Die Abgeordneten hatten 2015 weitere Zahlungen an Griechenland von einer Beteiligung des IWF abhängig gemacht. Dieser pocht aber noch auf konkrete Vereinbarungen zu Schuldenerleichterungen und will deshalb noch keine Finanzmittel auszahlen.

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) übte Kritik an der Verhandlungsführung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) bei der Eurogruppen-Sitzung. Schäuble sei von zentralen Forderungen Deutschlands abgerückt, Griechenland nur dann weiter zu helfen, wenn sich der IWF beteilige, bemängelte Wissing im Deutschlandfunk. Diese Grundvoraussetzung aufzugeben, halte er für einen Fehler. Er forderte zudem für ganz Europa Sozialreformen in Anlehnung an die deutsche Agenda 2010.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter nannte den Kompromiss "enttäuschend" und warf Schäuble ein Wahlkampfmanöver vor. Allen sei klar, dass es spätestens im nächsten Frühjahr entweder Schuldenerleichterungen geben werde oder der IWF von Bord gehen müsse. "Aber Bundesfinanzminister Schäuble möchte sein Versprechen lieber erst nach der Bundestagswahl brechen", meinte Hofreiter. Schäuble lasse Griechenland "für ein billiges Wahlkampfmanöver" weiter in der Luft hängen. Es müsse aber schnell konkrete Beschlüsse zu Schuldenerleichterungen geben.

Haushaltsausschuss wird Freitag informiert Auch Ökonomen äußerten sich kritisch. Mit der Freigabe der Zahlung sei "eine Hängepartie endlich zu Ende gegangen", sagte Alexander Kritikos vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Allerdings belasteten solche Einigungen auf den letzten Drücker jedes Mal die schwache griechische Wirtschaft. "Das erschüttert unnötigerweise das ohnehin labile Vertrauen in die Stabilität der politischen Rahmenbedingungen." Für das verbleibende Jahr im Hilfsprogramm müssten Athen und seine Gläubiger deshalb "die Prioritäten überdenken und sich sehr viel mehr auf Maßnahmen konzentrieren, die das Wirtschaftswachstum fördern", verlangte der DIW-Forschungsdirektor.

Nach monatelangem Tauziehen hatten die Euro-Finanzminister bei ihrer Sitzung in Luxemburg grünes Licht für die Hilfen gegeben, mit denen ein Staatsbankrott im Sommer vermieden wird. Der IWF will sich nun mit einem eigenen Hilfsprogramm an der Griechenland-Rettung beteiligen. Konkrete Mittel sollen aber erst fließen, wenn die Euro-Länder sich auf Schuldenerleichterungen verständigt haben. Diese wollen aber über eventuelle Schuldenerleichterungen erst zum Ende ihres Hilfsprogramms Mitte 2018 entscheiden.

Schäuble hat stets auf einer Beteiligung des IWF an dem Griechenland-Programm beharrt, Verabredungen zu Schuldenerleichterungen zum jetzigen Zeitpunkt aber abgelehnt, weil ihm dafür das nötige Mandat des Bundestages fehle. In der nun getroffenen Vereinbarung sieht er aber nach eigenen Angaben keine wesentliche Änderung des Programms, sodass der Bundestag im Plenum nicht zustimmen müsse. Die endgültige Entscheidung darüber trifft allerdings noch am Freitag der Bundestags-Haushaltsausschuss, der am späten Vormittag über die Einigung informiert wird.

June 16, 2017

