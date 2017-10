Die 100 größten Nebenwerte im Check und welche sechs Aktien besonders aussichtsreich sind

Wer hätte das gedacht angesichts der Krisenherde rund um den Globus: Der DAX hat ein neues Allzeithoch markiert. Allein seit Jahresanfang hat der Bluechip-Index nun schon um rund 13 Prozent zugelegt. Bei den Nebenwerten läuft es noch weitaus besser: MDAX und SDAX liegen mit rund 17, respektive gut 26 Prozent im Plus. Nicht zu schlagen ist einmal mehr der TecDAX, der sich in diesem Jahr schon um mehr als 38 Prozent nach oben gearbeitet hat.

Richtig wild geht es in den hinteren Reihen zur Sache: Von den 100 größten Titeln unterhalb der vier Indizes haben sich seit Jahresbeginn 14 Papiere mehr als verdoppelt (siehe Grafik). Dem stehen nur wenige Verlierer gegenüber. Den Vogel schoss die Aktie des Börsenneulings The Naga Group mit einem Plus von fast 300 Prozent ab. Beflügelt vom Bitcoin-Boom schoss der Titel gegenüber dem Emissionspreis zeitweise um das Zehnfache nach oben. Dabei erzielt die auf Kryptowährungen spezialisierte Gesellschaft derzeit keinen nennenswerten Umsatz. Bei vielen anderen Verdopplern wie Viscom und SÜSS Microtec sind die Kursgewinne durchaus untermauert.

Die starke Performance vieler Nebenwerte ist für BÖRSE ONLINE Anlass genug, sich die 100 größten Aktien unterhalb der Auswahlindizes näher anzusehen und neu zu bewerten. Dabei sind fundamentale Kennziffern genauso eingeflossen wie charttechnische Faktoren - etwa der Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie. Als wir die 100 größten deutschen Nebenwerte im vergangenen Jahr analysierten, kamen wir 62-mal zum Ergebnis "Kaufen" (siehe Ausgabe 45/2016). Dieses Mal ergab sich sogar bei 64 Titeln ein positives Votum (siehe Tabelle Seite 5).

Bei vielen Aktien sehen wir also trotz der stattlichen Kursgewinne noch Einstiegschancen. Der Grund liegt auf der Hand: Anders als bei den DAX-Konzernen handelt es sich bei den Nebenwerten in der Regel um Firmen, die in Nischen tätig sind und sich dort führende Positionen erarbeitet haben. Das schlägt sich oftmals in einer außerordentlich hohen Profitabilität oder überdurchschnittlichen Wachstumsraten nieder.

