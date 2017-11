Deutsche Unternehmen treten auf die Produktionsbremse

Berlin (Reuters) - Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im September so kräftig gedrosselt wie seit einem dreiviertel Jahr nicht mehr.

Industrie, Baubranche und Energieversorger stellten zusammen 1,6 Prozent weniger her als im Vormonat, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen halb so starken Rückgang erwartet, nachdem es im August mit 2,6 Prozent das kräftigste Wachstum seit mehr als sechs Jahren gegeben hatte.

Im gesamten dritten Quartal zog die Produktion trotz des jüngsten Dämpfers um 0,8 Prozent an. "Die Industriekonjunktur bleibt weiterhin sehr lebhaft", betonte das Ministerium deshalb. "Nach dem starken ersten Halbjahr konnten die Unternehmen bei der Produktion sogar noch eine Schippe drauflegen." Für das vierte Quartal zeichnet sich Ökonomen zufolge ebenfalls ein deutliches Plus bei der Produktion ab, nachdem die Industrie zuletzt zwei Monate in Folge deutliche Auftragszuwächse verzeichnete. "Die Industrie profitiert von der Belebung des Welthandels sowie dem gestiegenen Investitionsvertrauen in Deutschland, aber auch weltweit", sagte Ökonomin Sophia Krietenbrink vom Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

Die Industrie allein fuhr ihre Produktion im September um 1,6 Prozent nach unten. Der Aufwärtstrend könnte aber bald wieder aufgenommen werden, sammelten die Betriebe doch in dem Monat überraschend 1,0 Prozent mehr Aufträge ein - vor allem aus der Euro-Zone. Die Energieversorger drosselte ihre Erzeugung um 4,3 Prozent. Das Baugewerbe steigerte seine Produktion dagegen um 0,4 Prozent.