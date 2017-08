Wirtschaft wächst und wächst - Längster Boom seit Jahren

- von Reinhard Becker

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft hat im Frühjahr erneut deutlich zugelegt und befindet sich im längsten Boom seit fast zehn Jahren.

Steigende Investitionen und kauffreudige Verbraucher sorgten dafür, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni um 0,6 Prozent zulegte, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Damit nimmt das BIP nunmehr seit drei Jahren Quartal für Quartal zu. Das hat es seit dem vorigen Jahrzehnt nicht mehr gegeben, als die Finanzkrise 2008 dem damaligen Boom ein jähes Ende bereitete.

"Der Aufschwung verfestigt sich. Das BIP steigt das zwölfte Mal in Folge", so der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Martin Wansleben. Anders als zu Jahresbeginn musste die Wirtschaft im Frühjahr dabei sogar ohne einen Schub vom Außenhandel auskommen: Da die Importe erheblich stärker stiegen als die Exporte, wurde das Wachstum hier sogar gedämpft.

Dies dürfte US-Präsident Donald Trump und anderen Kritikern des deutschen Wirtschaftsmodells den Wind aus den Segeln nehmen. "Starker Binnenkonsum, höhere Importe, mehr Staatsausgaben - all dies wurde zuletzt von Deutschland gefordert, um die Ungleichgewichte im Euro-Raum und gegenüber den USA zu reduzieren", erklärte Chefvolkswirt Uwe Burkert von der Landesbank LBBW. Laut Konjunktur-Experte Andreas Scheuerle von der DekaBank hat die Bundesrepublik die "Balance zwischen Binnen- und Außenwirtschaft wiedergefunden".

Trump hat Deutschland wegen seiner Handelsüberschüsse mit den USA heftig kritisiert. Er hat angekündigt, etwas dagegen unternehmen zu wollen. Auch der Internationale Währungsfonds warnt immer wieder, Deutschland riskiere langfristig weniger Wachstum, falls es zu Hause nicht mehr investiere.

Deutschland bleibt mit den jüngsten Wachstumszahlen die Zugmaschine in Europa. Das Plus beim BIP war im Frühjahr etwas größer als in Frankreich, das nur auf 0,5 Prozent kam. Auch die von den Folgen des Anti-EU-Referendums gebeutelte Wirtschaft Großbritanniens wuchs mit 0,3 Prozent nicht so kräftig.

"FANTASTISCHE HALBZEITBILANZ"

Da das Statistikamt die BIP-Zahl für das erste Quartal einen Tick nach oben revidierte, war das Plus zu Jahresbeginn mit 0,7 Prozent noch größer als im Frühjahr. NordLB-Experte Stefan Große sprach mit Blick auf die ersten sechs Monate von einer "fantastischen ersten Halbzeit". Er fügte hinzu: "Deutschland wird zumindest mit keinen negativen Wirtschaftsnachrichten in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes starten."

Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministerium wollte die Daten nicht kommentieren: "Wir können aber sagen, dass unsere BIP-Prognose nach unten gut abgesichert ist." Die Bundesregierung erwartet für 2017 ein Wachstum von 1,5 Prozent. Laut Wirtschaftsministerium deuten die anziehenden Aufträge in der Industrie auf ein Produktionswachstum auch im dritten Quartal hin. Ein Risikofaktor für die Konjunktur ist laut Experten jedoch der zuletzt erstarkte Euro, der Exporte teurer macht.

"Die Aussichten bleiben vor allem für die Binnennachfrage günstig", so Volkswirt Holger Sandte von der Bank Nordea. Die nächste Phase des Aufschwungs könnte seiner Ansicht nach durch stärker anziehende Löhne sowie kräftiger steigende Preise geprägt sein. Die Inflation war zuletzt mit 1,7 Prozent noch unter der Zielmarke der Europäischen Zentralbank geblieben, die einen Wert von knapp zwei Prozent als ideal für die Konjunktur ansieht. Auch wenn die Bedingungen für einen anhaltenden Boom gegeben sind, wird die zweite Jahreshälfte wohl konjunkturell nicht mit der ersten Schritt halten können, prophezeit Allianz-Ökonom Rolf Schneider: "Die Wachstumsraten werden nicht mehr ganz so hoch ausfallen wie in den ersten sechs Monaten."