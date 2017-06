Deutsche Wohnen lädt zur Hauptversammlung und erhöht die Dividende

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6) lädt seine Aktionäre zur heutigen Hauptversammlung nach Frankfurt am Main. Der im MDAX gelistete Konzern will die Dividende um 37 Prozent auf 0,74 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,54 Euro) anheben. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 35,38 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 2,09 Prozent.

Der FFO I (Funds from Operations, operatives Ergebnis nach laufenden Zinsen und Steuern) hat sich in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf 113,1 Mio. Euro erhöht, wie am 12. Mai berichtet wurde. Je Aktie stieg der FFO I (unverwässert) um 10 Prozent auf 0,33 Euro. Der EPRA NAV (unverwässert) belief sich zum Stichtag auf 29,64 Euro je Aktie (31. Dezember 2016: 29,68 Euro je Aktie).

Das Portfolio der Deutsche Wohnen umfasste zum 31. März 2017 etwa 160.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Fair Value von rund 15,7 Mrd. Euro (ohne Pflege und Betreutes Wohnen). Die durchschnittliche monatliche Vertragsmiete im Gesamtbestand betrug zum Stichtag 6,16 Euro je m². Auf Like-for-like-Basis erzielte die Deutsche Wohnen im Vermietungsbestand ein Mietwachstum von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Leerstand belief sich auf 1,6 Prozent (Vorjahr: 1,5 Prozent).

Die Deutsche Wohnen ist eine der größten börsennotierten Wohnungsgesellschaften Deutschlands. Die Aktie ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet.

Redaktion MyDividends.de