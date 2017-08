Deutscher Bau sammelt im ersten Halbjahr kräftig Aufträge ein

Berlin (Reuters) - Dank der guten Konjunktur haben die deutschen Baufirmen im ersten Halbjahr erneut mehr Aufträge an Land gezogen.

Die Bestellungen stiegen um 5,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Klammert man steigende Baupreise und die unterschiedliche Zahl von Arbeitstagen aus, dann lag das Plus für die sechs Monate bei 2,6 Prozent. Allein im Juni stiegen in den Betrieben mit mindestens 20 Beschäftigten die Bestellungen zum Vorjahr nominal um 1,1 Prozent auf rund 6,8 Milliarden Euro. "Ein höherer Auftragseingang in einem Juni war zuletzt vor 21 Jahren erreicht worden", erklärte die Behörde.

Dank eines guten Jahresstarts und dicker Auftragspolster peilt die Baubranche für 2017 rund sechs Prozent mehr Umsatz an. Der Verband HDB rechnet bis 2018 mit 25.000 neuen Jobs am Bau. Für Schwung sorgt seit Jahren der boomende Wohnungsbau. Wegen der niedrigen Zinsen stecken immer mehr Häuslebauer und Anleger Geld in den Immobilienmarkt.