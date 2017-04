Deutsches Gastgewerbe mit leichtem Dämpfer

Berlin (Reuters) - Hoteliers und Gastronomen in Deutschland haben im Februar einen leichten Rückschlag hinnehmen müssen.

Der Umsatz im gesamten Gastgewerbe sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Klammert man steigende Preise aus, gingen die Erlöse sogar um 2,4 Prozent zurück. In den ersten beiden Monaten des Jahres steht damit ein Plus von nominal 0,5 Prozent zu Buche. Die Branche profitiert seit einigen Jahren von der guten Konjunktur, der hohen Beschäftigung sowie der Konsum- und Reiselust der Verbraucher. Der Verband Dehoga peilt für 2017 einen Umsatzanstieg von nominal 2,0 Prozent an, nach plus 2,6 Prozent im Vorjahr.