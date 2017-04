Deutschland bildet saudiarabische Sicherheitskräfte aus

Dschidda (Reuters) - Deutschland will künftig verstärkt saudiarabische Soldaten, Polizisten und Grenzschützer ausbilden.

Bei einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel unterzeichneten beide Regierungen am Sonntag in Dschidda entsprechende Abkommen. Das Verteidigungsministerium will dabei saudiarabische Soldaten in Deutschland ausbilden. Das Innenministerium vereinbarte die verstärkte Ausbildung von Grenzschützern, Bahnpolizisten und Experten für die Luftsicherheit. Dabei sollen künftig auch Frauen ausgebildet werden. Deutschland unterstützt das Königreich bereits seit einigen Jahren beim Grenzschutz.

Saudi-Arabien ist derzeit zusammen mit den Golf-Staaten im jemenitischen Bürgerkrieg aktiv. Die Bundesregierung hat mehrfach vor einer weiteren Eskalation gewarnt und die Führung in Riad aufgefordert, auf eine politische Lösung in dem Land zu setzen. Im Jemen sind auch wegen des Bürgerkrieges zwischen der Regierung und von Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen derzeit Millionen Menschen von einer Hungerkrise bedroht.

Deutschland und Saudi-Arabien verabredeten zudem gemeinsame Entwicklungsprojekte in Mali und Niger. Dabei geht es um den Aufbau der Stromversorgung in beiden nordafrikanischen Ländern. Deutschland und die EU wollen Mali und Niger verstärkt unterstützen, weil es beides Transitländer für afrikanische Migranten sind, die in die EU wollen.

Merkel traf am Sonntag in Dschidda zunächst König Salman bin Abdelasis Al-Saud. Sie will am Sonntag auch noch saudiarabische Unternehmerinnen treffen sowie den Innen- und Verteidigungsminister des Landes.